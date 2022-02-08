Ушедший из дома в январе юный кузбассовец пропал без вести

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Правоохранители попросили помощи в поиске подростка, покинувшего дом 31 января 2022 года.

Жительница Мысков обратилась в полицию 7 февраля. Женщина рассказала, что ее 15-летний сын, Максим Чухно, ушел из дома 31 января текущего года. До 4 февраля она связывалась с ребенком по телефону, однако затем он перестал выходить на связь. Местонахождение юноши остается неустановленным.


На вид пропавшему подростку 17-18 лет, рост составляет около 185 сантиметров. Телосложение худощавое, лицо овальное, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Юный кузбассовец был одет в короткую куртку болотного цвета с капюшоном, темно-синие джинсы, вязаную черную шапку и черные ботинки с коричневыми вставками, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Чухно, сообщить об этом по телефонам: 8-(38474)-2-28-30, "02" ("102" - с мобильного). Анонимность гарантируется!

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