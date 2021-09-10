Ушедший гулять с собакой кузбасский пенсионер с потерей памяти пропал без вести

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Пожилой мужчина из пгт. Промышленная ушел из дома и не вернулся два дня назад. Волонтеры начали поиски.

В Кемеровской области объявлен пропавшим Олейников Петр Степанович 1934 года рождения из пгт. Промышленная. Мужчина отправился на прогулку с собакой черно-белого окраса 8 сентября и до сих пор не вернулся домой.


Пропавший ростом 160 см, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Ушел из дома мужчина в достаточно приметной для начала осени одежде: в шубе, меховых галошах, шапке и спортивных штанах — все черного цвета. Отмечается, что у кузбассовца потеря памяти.


Неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пенсионер, просят сообщить ее по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

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