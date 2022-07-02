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Ушедшие из дома кузбасские школьницы жили в лесу

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Правоохранители раскрыли детали поисков двух 14-летних жительниц Кемеровской области.

Жители пгт Спасск Таштагольского района обратились в полицию после того, как 30 июня текущего года их 14-летние дочери не вернулись после прогулки. Подруги не выходили на связь, а самостоятельные поиски результатов не дали. Девочек начали искать правоохранители и волонтеры.


Пропавших обнаружили в поселке, куда они вышли утром 2 июля. Выяснилось, что одна из школьниц поссорилась с родителями и сбежала из дома, позвав с собой подругу. Все время с момента пропажи девочки жили в шалаше в лесу.


В отношении родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы будут направлены в комиссию ПДН.


Ранее об обнаружении пропавших девочек сообщили волонтеры.

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