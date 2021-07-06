Ушедшая в лес пенсионерка пропала в Кузбассе

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Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области сообщили о начале поисков престарелой женщины из города Осинники. Местонахождение пожилой горожанки неизвестно с 5 июля.

Волонтеры-поисковики в Кузбассе опубликовали ориентировку на 74-летнюю Бибарисову (Зелянову) Валентину Сергеевну. Пенсионерка 1946 года рождения пропала 5 июля – в этот день она ушла из дома в лес, однако больше не вернулась обратно.


Приметы пожилой горожанки: рост 160 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – седые, глаза - серо-голубые.


Жилище женщина покинула, надев: серые штаны с лампасами, голубые кеды и белую косынку.


Всех кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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