Ушедшая в лес пенсионерка пропала в Кузбассе

Волонтеры-поисковики в Кузбассе опубликовали ориентировку на 74-летнюю Бибарисову (Зелянову) Валентину Сергеевну. Пенсионерка 1946 года рождения пропала 5 июля – в этот день она ушла из дома в лес, однако больше не вернулась обратно.

Приметы пожилой горожанки: рост 160 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – седые, глаза - серо-голубые.

Жилище женщина покинула, надев: серые штаны с лампасами, голубые кеды и белую косынку.

Всех кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.