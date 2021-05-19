Ушедшая от сестер 3-летняя девочка оказалась в новокузнецком ТЦ

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Совсем юная жительница южной столицы Кузбасса пропала в городе накануне. За помощью в ее поисках родители обратились к полицейским.

В Новокузнецке сотрудники одного из ТЦ города заметили, как в помещении одна прогуливается маленькая девочка. Об одиноком визитере здания они сообщили в полицию.


На место выехали инспекторы ПДН. Там же они и обнаружили девочку, которую впоследствии доставили в отдел полиции. После этого правоохранители занялись поисками ее законных представителей.

- В это же время в дежурную часть УМВД России по г. Новокузнецку обратились родители малышки и сообщили об ее безвестном исчезновении. Стражи порядка пояснили, что ребенок найден и находится в безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Таким образом, было установлено, что девочка пропала во время прогулки во дворе дома. Там же она находилась вместе со старшими сестрами, которые в какой-то момент перестали следить за 3-летней родственницей. Юная горожанка ушла в неизвестном направлении и вышла к торговому центру, сотрудники которого впоследствии и сообщили о ней в полицию.


Горожане, потерявшие дочь, пытались разыскать ее самостоятельно, однако попытки не дали никакого результата. Из-за этого они обратились в полицию. 3-летнюю девочку вернули родственникам.


В отношении же матери потерявшейся был составлен протокол по .1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы уже были направлены на рассмотрение в комиссию ПДН.

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