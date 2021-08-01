Ушедшая из дома с черной собакой пенсионерка пропала в Кузбассе

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Поисковики в Кемеровской области объявили о начале поисков престарелой жительницы поселка Маяковка, расположенного в Прокопьевском районе.

Ориентировкой на престарелую женщину поделились волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Сообщение о пропаже пожилой горожанки появилось в официальном сообществе кузбасского филиала поисковиков в Сети. По информации добровольцев, пропала 74-летняя Богатырева (Бунина) Елена Петровна 29 июля – в этот день пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, однако больше не вернулась обратно.


Приметы престарелой женщины: рост 163 сантиметра, телосложение - худощавое, волосы - седые, глаза - карие.


На момент, когда пропавшую видели в последний раз, на ней были надеты: фиолетовый плащ, черные штаны и синие тапки. В ориентировке также отмечается, что с женщиной может находиться питомец - черная собака.


Всех кузбассовцев, располагающих какими-либо сведениями о возможном местонахождении бесследно исчезнувшей, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.

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