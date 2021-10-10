Усатый мужчина в шлепанцах пропал без вести в Кузбассе

Как сообщают поисковики, местонахождение Николая Михайловича Марышева из деревни Новогеоргиевка Ленинска-Кузнецкого района неизвестно с 7 октября.
Особые приметы пропавшего: рост 166 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Мужчина в день исчезновения был одет в коричневую куртку, голубую рубашку, камуфляжные брюки и коричневые шлепанцы.
Отмечается, что по поиску есть автономные задачи. Если вам что-либо известно о том, где пропавший находится сейчас, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.
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