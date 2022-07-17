Усадьба в реликтовом лесу под Кемеровом попала на продажу за 70 млн рублей

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Собственник выставил на продажу усадьбу близ кузбасской столицы. Покупателю придется отдать за сделку десятки миллионов рублей.

На одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже трехэтажного дома, расположенного на участке в 1,05 га в деревне Журавлево. Общая площадь усадьбы составляет 481 "квадрат".


Дом окружен реликтовым лесом, формирующим собственный парк. Будущий хозяин усадьбы сможет воспользоваться спортивной площадкой, беседкой, прудом, гаражом на три места. Также на территории имеются дома для гостей и работников. Продавец уточняет, что здание требует ремонта.


Цена усадьбы составила 70 000 000 рублей.

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