Усадьба со spa-комплексом попала на продажу в Кемерове за 60 млн рублей

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На сайте объявлений появилось сообщение о продаже коттеджа в Кемерове. "Родовое гнездо" стоимостью 60 миллионов рублей отличается наличием spa-комплекса

В Сети появилось объявление о продаже четырехэтажного роскошного дома под Кемеровом. Автор в публикации указал, что объект площадью 600 квадратных метров расположен на 30 сотках земли в районе поселка Металлплощадка.


Из текста следует, что усадьба достойна стать "родовым гнездом" новых владельцев. На участке кроме жилого строения расположен банный и spa-комплекс с бассейном, летняя кухня, беседка, огород и гараж.

Безупречный ландшафтный дизайн выполнен с учетом деления территории на разные локации, на которых найдётся место и для проведения праздников в шумных компаниях близких и друзей, и для уютного уединения, и для проведения банных и spa-процедур, – указано в описании.

Территория с кирпичным особняком скрыта от любопытных глаз высоким забором. Стать обладателем недвижимости предлагается за 60 миллионов рублей.

Фото: Avito

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