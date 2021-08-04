Уроженка Кузбасса привлекла внимание полицейских в Северной Осетии из-за ролика

Как выяснилось, находясь в архитектурно-этнографическом комплексе «Город Мертвых», расположенном в селении Даргавис, россиянка проникла внутрь одного из склепов, откуда и вытащила частей останков погибших. На запечатленном ролике девушка, держа в руках предмет из места захоронения, изображает различные гримасы, что, как отметили в МВД по РСО-Аланья, является неподобающим.

Личность горожанки к текущему моменту уже установлена: ею является 23-летняя уроженка Кузбасса, проживающая в Москве.

По факту была организована проверка по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Опираясь на ее результаты, полицейские примут процессуальное решение в будущем.