Уроженец Новокузнецка стал номинантом рейтинга Forbes

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Американский журнал Forbes может включить новокузнечанина Никиту Ушакова в список "30 самых перспективных россиян до 30 лет". Стоит отметить, что речь идет о категории "Предприниматели".

Из информации, которую предоставило издание Forbes следует, что 30-летний уроженец Новокузнецка является сооснователем проекта TraceAir, веб-платформы для контроля строительства с помощью дронов.


Отмечается, что в 2015 году команду проекта позвали в стартап-акселератор 500 startups, которая впоследствии осталась в США.


Никита Ушаков вошел в лонг-лист из 100 человек, которые номинированы на участие в рейтинге "30 до 30". Список участников определят жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей.

Да!
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