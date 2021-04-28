Уроженец Новокузнецка стал номинантом рейтинга Forbes

Из информации, которую предоставило издание Forbes следует, что 30-летний уроженец Новокузнецка является сооснователем проекта TraceAir, веб-платформы для контроля строительства с помощью дронов.

Отмечается, что в 2015 году команду проекта позвали в стартап-акселератор 500 startups, которая впоследствии осталась в США.

Никита Ушаков вошел в лонг-лист из 100 человек, которые номинированы на участие в рейтинге "30 до 30". Список участников определят жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей.