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Уроженец Новокузнецка стал богатейшим бизнесменом России

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Бизнесмен из Кузбасса возглавил список самых богатых предпринимателей РФ по версии журнала Forbes.

Бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин возглавил рейтинг богатейших российских бизнесменов в 2022 году. Состояние Лисина оценивается в 18,4 млрд долларов, сообщает Forbes. При этом в общемировом списке бизнесмен занял 87 строчку.


Владимир Лисин ранее проживал в Новокузнецке. Именно в южной столице Кузбасса бизнесмен закончил школу и институт.


На второй строчке рейтинга расположился президент "Норильского никеля" Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), на третьей ‒ основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов).

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