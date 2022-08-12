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Урожай садоводов в Кузбассе оказался под угрозой из-за скорых заморозков

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Синоптики сообщили AVOKADO, что в скором времени температура воздуха резко упадет +2+7°C, а такой перепад не лучшим образом отразится на урожае. Поэтому кузбасским садоводом следует поторопиться с уборкой своих огородов.

В Кемеровском гидрометцентре сообщили, что кузбасским огородникам следует подготовиться к резким заморозкам, которые могут негативно сказаться на всем урожае. По информации от синоптиков, холода придут в регион уже с предстоящего воскресенья. При этом вместе с прохладным фронтом вернутся и дожди.

С воскресенья ожидаем осадки в виде дождей, будут и грозы. Температура воздуха с начала следующей недели днем резко опустится до +14+19°C, а в темное время суток упадет до +10+14°C, – сообщила собеседница AVOKADO.

Она добавила, что с четверга, 18 августа, по ночам столбик термометра достигнет отметки +2+7°C.

Да!
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