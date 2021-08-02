Уровень загрязнения воздуха в России побил 17-летний антирекорд

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Специалисты выявили рекордный уровень загрязненности воздуха на территории России за последние 17 лет.

Количество случаев, когда был выявлен максимально высокий порог по загрязнению воздуха на территории России, значительно увеличилось в первом полугодии 2021 года. Таким образом, впервые за последние 17 лет страна побила абсолютный антирекорд по засоренности атмосферы опасными химическими веществами, передает "ТАСС" с отсылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За первые шесть месяцев 2021 года количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза. Всего по стране был зарегистрирован 181 инцидент, что является абсолютным максимумом для первого полугодия как минимум за последние 17 лет, указано в сообщении.

Специалисты отметили, что наибольшая загрязненность воздуха была выявлена в следующих частях РФ: Красноярском крае, Оренбургской области, Архангельской области, Бурятии, Самарской области и Хакасии. Следом идут Оренбургская область, Архангельская область, Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Самарская область, Тыва, но они попали в список с большим отрывом от лидеров.

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