Уровень загрязнения воздуха в Новокузнецке приблизился к максимуму

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Независимый ресурс обозначил неудовлетворительную экологическую ситуацию в южной столице Кузбасса.

Согласно данным независимого центра по мониторингу загрязнения воздуха, в Новокузнецке в настоящий момент наблюдается достаточно высокий уровень загрязнения: 9 из 10 баллов. Для сравнения, в Новосибирске ‒ на два балла меньше. Жителям южной столицы Кузбасса рекомендуют воздержаться от прогулок.


Напомним, что в Новокузнецке до 27 декабря действует режим "черного неба", то есть, неблагоприятных метеоусловий. Власти южной столицы Кузбасса прокомментировали ситуацию с загрязнением воздуха, а мэр Сергей Кузнецов обвинил горожан в появлении "вонючего газа" на улицах.

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