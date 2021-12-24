Уровень загрязнения воздуха в Новокузнецке приблизился к максимуму

Согласно данным независимого центра по мониторингу загрязнения воздуха, в Новокузнецке в настоящий момент наблюдается достаточно высокий уровень загрязнения: 9 из 10 баллов. Для сравнения, в Новосибирске ‒ на два балла меньше. Жителям южной столицы Кузбасса рекомендуют воздержаться от прогулок.

Напомним, что в Новокузнецке до 27 декабря действует режим "черного неба", то есть, неблагоприятных метеоусловий. Власти южной столицы Кузбасса прокомментировали ситуацию с загрязнением воздуха, а мэр Сергей Кузнецов обвинил горожан в появлении "вонючего газа" на улицах.