Уровень заболеваемости ОРВИ в Кузбассе превысил эпидпорог на 49%

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Специалисты Минздрава Кемеровской области обозначили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионе.

Согласно официальной информации, за минувшую неделю, с 13 по 19 декабря, в Кузбассе зафиксировано 23,1 тысячи случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Медики исследовали клинический материал от 191 пациента, установили этиологический фактор в 59 случаях.

"У 37 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами", ‒ сообщают в пресс-службе управления Минздрава по Кемеровской области.

Таким образом, заболеваемость ОРВИ в регионе превышает эпидемический порог на 49% и в настоящее время носит межэпидемический характер.

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