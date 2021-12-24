Уровень заболеваемости ОРВИ в Кузбассе превысил эпидпорог на 49%

Согласно официальной информации, за минувшую неделю, с 13 по 19 декабря, в Кузбассе зафиксировано 23,1 тысячи случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Медики исследовали клинический материал от 191 пациента, установили этиологический фактор в 59 случаях.

"У 37 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами", ‒ сообщают в пресс-службе управления Минздрава по Кемеровской области.

Таким образом, заболеваемость ОРВИ в регионе превышает эпидемический порог на 49% и в настоящее время носит межэпидемический характер.