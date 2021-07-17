Уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 10% за неделю в Кузбассе

Из опубликованной надзорным ведомством информации стало известно, что за прошедшую отчетную неделю – с 5 по 12 июля 2021 года – в Кузбассе было зафиксировано еще 1 284 случая передачи COVID-19, из чего следует, что уровень заболеваемости за указанный период в сравнении с предыдущими семью днями вырос на 9,7%.

Также в сообщении специалисты отметили, что на территории региона продолжаются и прививочные мероприятия, для которых используются три вида вакцины от коронавируса разных наименований.

- <…> вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжелого течения и последствий данного заболевания, - рассказали подробнее о свойствах препаратов в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 12 июля первый компонент вакцины получили 540,9 тысяч человек. Двукратно привиты были 310,1 тысяча человек.

Напомним, что утром в субботу, 17 июля, стало известно о том, что за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердилось еще у 203 человек. Сообщалось и о погибших: в регионе за прошедшие 24 часа погибли четыре человека, проходивших лечение от COVID-19.