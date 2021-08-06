Уровень заболеваемости COVID-19 в Кузбассе вырос на 2%

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Специалисты Роспотребнадзора представили актуальную информацию о распространении коронавируса в Кемеровской области.

За последнюю отчетную неделю – с 26 июля по 1 августа – в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 1 424 человек. Зафиксированный прирост количества больных в указанный период на 2% больше, чем тот, что был зарегистрирован медиками за предшествующие семь дней.


Вместе с тем, в публикации Роспотребнадзора об уровне заболеваемости уточняется, что прививочная кампания против COVID-19 в Кузбассе продолжается. Жителей шахтерского края вакцинируют препаратами следующих наименований: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» – ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» – НИИ имени Н.П. Чумакова.

- Все данные вакцины вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжелого течения и последствий данного заболевания, - отметили в надзорном ведомстве.

По данным на 2 августа в шахтерском крае первую аппликацию вакцины получили 683,9 тысяч человек, двукратно привиты были 490,1 тысяча человек.


Суточный прирост, о котором стало известно в пятницу, 6 августа, в Кузбассе составил 196 новых случаев заражения коронавирусом. Выписано из больниц после лечения от COVID-19 было аналогичное количество пациентов: 196. Пережить день не смогли пятеро горожан с диагностированным заболеванием китайским вирусом.

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