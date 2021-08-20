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Уровень заболеваемости COVID-19 снизился в Кузбассе

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Представители Роспотребнадзора в Кемеровской области обнародовали актуальную информацию по ситуации с распространением коронавируса в регионе.

За минувшую отчетную неделю – с 9 по 15 августа – в Кузбассе были зафиксированы еще 1 322 случая передачи COVID-19. Соответствующий показатель уровня заболеваемости ниже того, что был зафиксирован на предшествующей неделе на 4,2%. Информация об этом была представлена на официальном сайте Роспотребнадзора.


Также в публикации ведомство отмечает, что в Кемеровской области продолжается прививочная компания против COVID-19. По данным на 16 августа первую дозу вакцины уже получили 746,2 тысячи человек, двукратно же привиты были порядка 592,7 тысяч жителей региона.

- Для специфической профилактики коронавирусной инфекции применяются три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» – ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» – НИИ имени Н.П. Чумакова, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что утром пятницы, 20 августа, стало известно о новых заболевших COVID-19. В Кузбассе был зафиксирован значительный прирост зараженных коронавирусом. Кроме того, зарегистрированы за сутки были и случаи гибели среди уже лечившихся от китайской инфекции горожан.

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