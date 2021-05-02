Уровень воды в Томи в Новокузнецке превысил критическую отметку на 20 сантиметров

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка, в воскресенье, 2 мая, Томь в городе достигла уровня 650 сантиметров. Ситуация не улучшилась и по данным на 14:00 того же дня. Критическая отметка сейчас превышена на 20 сантиметров.
– Частично подтоплена территория 6 км, Вертолетной площадки, возможен выход воды на пойменные участки и подтопление прибрежных территорий теруправления Абагур, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, теруправления Притомский, автодороги на Карлык, – сообщили в ЕДДС.
Также возможно и подтопление городских улиц. Они перечислены в списке, приведенном ниже.
Сообщается и о том, как паводковая ситуация разворачивается на территории близлежащих к Новокузнецку городов: в Мысках Томь находится на уровне 541 сантиметра, критический уровень там – 600; в Калтане река Кондома остается на уровне 550 сантиметров, критический уровень там – 630; В Кузедеево уровень воды сейчас – 550 сантиметров, критический уровень там – 572.
Напомним, что ранее стало известно о том, что из-за паводка улицы оказались затоплены в Таштаголе. Уже в воскресенье, 2 мая, ситуация в городе начала улучшаться. Ответственные службы занимаются работами по восстановлению пострадавших от воды объектов.
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