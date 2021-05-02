Уровень воды в Томи в Новокузнецке превысил критическую отметку на 20 сантиметров

0
Фото:  

Главная водная артерия области может выйти за пределы берегов в южной столице Кузбасса. В зоне подтопления находятся множество улиц города.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка, в воскресенье, 2 мая, Томь в городе достигла уровня 650 сантиметров. Ситуация не улучшилась и по данным на 14:00 того же дня. Критическая отметка сейчас превышена на 20 сантиметров.

– Частично подтоплена территория 6 км, Вертолетной площадки, возможен выход воды на пойменные участки и подтопление прибрежных территорий теруправления Абагур, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, теруправления Притомский, автодороги на Карлык, – сообщили в ЕДДС.

Также возможно и подтопление городских улиц. Они перечислены в списке, приведенном ниже.

Фото:  

Сообщается и о том, как паводковая ситуация разворачивается на территории близлежащих к Новокузнецку городов: в Мысках Томь находится на уровне 541 сантиметра, критический уровень там – 600; в Калтане река Кондома остается на уровне 550 сантиметров, критический уровень там – 630; В Кузедеево уровень воды сейчас – 550 сантиметров, критический уровень там – 572.

Фото:  

Напомним, что ранее стало известно о том, что из-за паводка улицы оказались затоплены в Таштаголе. Уже в воскресенье, 2 мая, ситуация в городе начала улучшаться. Ответственные службы занимаются работами по восстановлению пострадавших от воды объектов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24696

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined