Уровень воды в Томи в Новокузнецке превысил критическую отметку на 20 сантиметров

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка, в воскресенье, 2 мая, Томь в городе достигла уровня 650 сантиметров. Ситуация не улучшилась и по данным на 14:00 того же дня. Критическая отметка сейчас превышена на 20 сантиметров.

– Частично подтоплена территория 6 км, Вертолетной площадки, возможен выход воды на пойменные участки и подтопление прибрежных территорий теруправления Абагур, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, теруправления Притомский, автодороги на Карлык, – сообщили в ЕДДС.

Также возможно и подтопление городских улиц. Они перечислены в списке, приведенном ниже.