Уровень воды в Томи резко вырос в Кузбассе за сутки

По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", на сегодняшний день, 28 апреля, уровень воды в областном центре превысил 2,7 метра, достигнув значения в 277 см. Стоит отметить, что представляющим опасность уровнем принято считать 760 сантиметров.

Что касается южной столицы Кузбасса, то в среду река выросла до 350 сантиметров – суточный прирост составил 94 сантиметра. Уровень начала подтопления – 630 сантиметров.

Жители Новокузнецка бьют тревогу, опасаясь, что через несколько дней начнется подтопление на Форштадте и в парке Водном.