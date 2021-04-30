Уровень воды в Томи приблизился к критической отметке в Новокузнецке

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Вода в кузбасских водоемах начала подниматься. Главная водная артерия региона почти достигла опасного уровня в южной столице Кузбасса. Об изменениях на реках в области рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка.

Известно, что по данным на 8:00 пятницы, 30 апреля, уровень воды в Томи в южной столице Кузбасса составляет 600 сантиметров, что на 30 сантиметров ниже критического показателя – 630 сантиметров.


Подъем воды наблюдается и в Мысках: сейчас вода там находится на уровне 512 сантиметров. Опасная отметка в городе – 600 сантиметров.


Также наблюдается рост в реке Кондома, проходящей через Кузедеево, Калтан, Осинники и Абагуровский разъезд. Там вода находится на уровнях 500, 490, 340 и 375 сантиметров. Описанная последовательность соответствует очередности описанных выше рек.


За уровнем водоемов следят специалисты. Для этого используются веб-камеры и специальные датчики.

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