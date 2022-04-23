Уровень воды в реках поднялся на юге Кузбасса

Уровень воды Томи в Мысках составил 381 см, до опасного уровня осталось 219 см (+13 см). Что касается реки в мысках, то там показатель 425 см , до опасного 205 см (+30 см), опасный уровень 630 см. Кондома (Куздеево) датчик зафиксировал 400 см, до опасного значения всего 172 см (+50 см), критический уровень 572 см.

Кондома (Калтан) сейчас 380 см, до опасного уровня 630 см осталось 250 см (+75 см), в Осинниках река 240 см, до опасного уровня 400 см не достает 160 см (+30 см ), а вот по Абагуровскому разъезду данных нет.