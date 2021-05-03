Уровень воды Томи в Новокузнецке опустился до безопасной отметки

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка, уровень воды в Томи за 12 часов

опустился с 650 см до 610 см. Стоит отметить, что опасная отметка начинается с 630 сантиметров.

Кондома за половину суток спала до уровня в 500 см. При этом критичным значением уровня воды принято считать 572 сантиметров. Кондомы в Осинниках снизился до 360 см.

Ранее редакция Avokado сообщала, что главная водная артерия области может выйти за пределы берегов в южной столице Кузбасса. В зоне подтопления находятся множество улиц города.