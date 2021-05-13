Уровень воды Томи увеличился в Кемерове

Как сообщают в ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", по состоянию 13 мая уровень воды Томи вырос на 10 сантиметров, до 663 сантиметров. При этом сутками ранее прирост был семь сантиметров. До опасного уровня остается менее метра.

По данным новокузнецкой ЕДДС на 8:00, в Новокузнецке Томь вода в тому спустилась до 500 сантиметров, что на 25 сантиметров ниже, чем накануне вечером. Кроме того, снижение фиксируется и на остальных контрольных точках. Так, вода опустилась в Кондоме: на 30 сантиметров в Калтане (до 260), на 10 сантиметров в Осинниках (до 175).