Уровень Томи в Новокузнецке снизился

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Отток воды зафиксировали в главной водной артерии региона на территории южной столицы Кузбасса: уровень воды снизился на 25 сантиметров.

По состоянию на 8:00 21 мая, вода в реке Томь в опустилась на 25 см – до 550 см, накануне в 20:00 он составлял 575 см. Сейчас до критической отметки остается 80 см.


Отток воды на 52 см был зафиксирован на главной водной артерии региона и в Мысках, теперь уровень воды равен 487 см. До опасного уровня остается больше метра.


Изменения были зафиксированы и на реке Кондома, однако не во сех населенных пунктах. В Куздеево вода опустилась на 5 см (255 см), в Калтане (240 см) и Осинниках (140 см) осталась без изменений, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка.


Напомним, еще вчера отметки были ближе к критическим.

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