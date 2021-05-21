Уровень Томи в Новокузнецке снизился

По состоянию на 8:00 21 мая, вода в реке Томь в опустилась на 25 см – до 550 см, накануне в 20:00 он составлял 575 см. Сейчас до критической отметки остается 80 см.

Отток воды на 52 см был зафиксирован на главной водной артерии региона и в Мысках, теперь уровень воды равен 487 см. До опасного уровня остается больше метра.

Изменения были зафиксированы и на реке Кондома, однако не во сех населенных пунктах. В Куздеево вода опустилась на 5 см (255 см), в Калтане (240 см) и Осинниках (140 см) осталась без изменений, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка.

Напомним, еще вчера отметки были ближе к критическим.