Уровень Томи пошел на спад в Кемерове

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Специалисты сообщили о снижении уровня воды в главной водной артерии Кузбасса на территории областной столицы.

Как сообщают в ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", по состоянию на 6 мая уровень воды в реке Томь на территории Кемерово опустился до отметки 687 см. Таким образом, за сутки данный показатель спал на 21 см.


Стоит отметить, что критическим уровнем принято считать высоту в 760 см. При этом абсолютный максимум был зарегистрирован в конце апреля 2015 года, когда водоем поднялся до 856 см.


Ранее главная водная артерия Кузбасса достигла самой большой в текущем сезоне отметки. Рекордный за эту весну показатель составил 703 см.

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