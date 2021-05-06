Уровень Томи пошел на спад в Кемерове

Как сообщают в ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", по состоянию на 6 мая уровень воды в реке Томь на территории Кемерово опустился до отметки 687 см. Таким образом, за сутки данный показатель спал на 21 см.

Стоит отметить, что критическим уровнем принято считать высоту в 760 см. При этом абсолютный максимум был зарегистрирован в конце апреля 2015 года, когда водоем поднялся до 856 см.

Ранее главная водная артерия Кузбасса достигла самой большой в текущем сезоне отметки. Рекордный за эту весну показатель составил 703 см.