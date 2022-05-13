Уровень общей безработицы в Кузбассе достиг исторического минимума

Уровень общей безработицы снизился до 3,9% численности за первый квартал 2022 году. Такой показатель оказался минимальным за всю историю наблюдений, которую специалисты ведут с 90-х годов ХХ века. По данным Росстата, показатель начал стремительно уменьшаться с октября 2020 года.

Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в четвертом квартале 2021 года. На тот момент он составлял 4,6%.

– На сегодняшний день в регионе уровень безработицы на 1 процентный пункт ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу. В рейтинге минимальных значений Кузбасс занимает 3 место в СФО, – сообщили в министерстве труда и занятости населения Кемеровской области.

Отмечается, что уровень зарегистрированной безработицы составляет 1% численности рабочей силы, показатель прошлого года был 1,8%

Наибольшая потребность в кадрах отмечается в таких отраслях экономики, как здравоохранение и социальные услуги, обрабатывающие производства, угледобывающая отрасль, заключил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.