Уровень общей безработицы в Кузбассе достиг исторического минимума

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Число нетрудоустроенных граждан существенно сократилось на территории Кемеровской области. На текущий момент специалисты зафиксировали рекордный показатель снижения безработицы.

Уровень общей безработицы снизился до 3,9% численности за первый квартал 2022 году. Такой показатель оказался минимальным за всю историю наблюдений, которую специалисты ведут с 90-х годов ХХ века. По данным Росстата, показатель начал стремительно уменьшаться с октября 2020 года.


Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в четвертом квартале 2021 года. На тот момент он составлял 4,6%.

На сегодняшний день в регионе уровень безработицы на 1 процентный пункт ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу. В рейтинге минимальных значений Кузбасс занимает 3 место в СФО, сообщили в министерстве труда и занятости населения Кемеровской области.

Отмечается, что уровень зарегистрированной безработицы составляет 1% численности рабочей силы, показатель прошлого года был 1,8%


Наибольшая потребность в кадрах отмечается в таких отраслях экономики, как здравоохранение и социальные услуги, обрабатывающие производства, угледобывающая отрасль, заключил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

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