Уронивший в яму "приору" водитель сбежал с места ДТП в Белове

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Сотрудники ГИБДД Кузбасса дали корреспонденту AVOKADO официальный комментарий по факту съезда автомобиля в кювет. Выяснилось, что в аварии никто не погиб, а сам водитель сбежал.

По информации кузбасских стражей закона, автомобиль съехал в кювет сегодня ночью в 2:40 по местному времени на ул. Тухачевского, 2 в пгт. Новый Городок, что входит в состав Беловского городского округа.

– Неустановленный водитель LADA Priora совершил съезд в кювет. Причинен материальный ущерб. Сам автомобилист после аварии с места происшествия сбежал, – уточнили AVOKADO в областной ГИБДД.

Сейчас полицейские организовали оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят установить личность человека, находившегося за рулем.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в одном из городов Кемеровской области в позднее время суток произошло мощное столкновение двух авто. По словам очевидцев, после удара одна из машин оказалась разбита в "хлам".

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