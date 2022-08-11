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"Уродская" рекламная конструкция заинтересовала власти Кемерова

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Жители кузбасской столицы потребовали устранить рекламный элемент в центре города.

Негодование кемеровчан вызвала реклама, размещенная на доме №46 по проспекту Советскому. По словам горожан, данный элемент может представлять потенциальную опасность для прохожих.

‒ На крыше установлена уродская рекламная конструкция с бегущей строкой. Думаю, пришла пора ее оттуда убрать, пока не свалилась, ‒ высказался один из жителей кузбасской столицы.

В ответ представители мэрии рассказали, что администрация не согласовывала размещение данного элемента, и он помещен туда самовольно.

‒ Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово информационные конструкции, указанные в Вашем сообщении, по просп. Советский, 46 не согласовывались, ‒ сообщили власти областного центра.

Информацию направят специалистам, которым предстоит рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Да!
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