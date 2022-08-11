Негодование кемеровчан вызвала реклама, размещенная на доме №46 по проспекту Советскому. По словам горожан, данный элемент может представлять потенциальную опасность для прохожих.
‒ На крыше установлена уродская рекламная конструкция с бегущей строкой. Думаю, пришла пора ее оттуда убрать, пока не свалилась, ‒ высказался один из жителей кузбасской столицы.
В ответ представители мэрии рассказали, что администрация не согласовывала размещение данного элемента, и он помещен туда самовольно.
‒ Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово информационные конструкции, указанные в Вашем сообщении, по просп. Советский, 46 не согласовывались, ‒ сообщили власти областного центра.
Информацию направят специалистам, которым предстоит рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
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