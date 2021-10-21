Коллектив творческого объединения "Уральские пельмени" в составе Дмитрия Соколова, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Максима Ярицы, Сергея Калугина, Романа Постовалова, Дмитрия Брекоткина, Ксении Корневой и Иланы побывал в двух крупных городах Кузбасса — в Кемерове и Новокузнецке — и дал концерты.



В Кемерове артисты встретились с исполнителем главной роли в фильме "Любовь и голуби" Александром Михайловым, который тоже давал там концерт. Новокузнецк удивил коллектив необычными достопримечательностям. Так, впечатление на "Пельменей" произвели памятник колбасе, портрет Владимира Машкова на стене дома и собранный в октябре каркас новогодней ели на площади города.

– Готовь сани летом, а новогоднюю елку в октябре, – отметил Сергей Ершов.

После отправки в Новосибирск тур коллектива подойдет к концу.