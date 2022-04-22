Ураганный ветер уничтожил часть торговых палаток на Пасхальной ярмарке в Новокузнецке

Сегодня в пятницу, 22 апреля, ураганный ветер снес несколько палаток, выставленных на Площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка в рамках проведения универсальной городской ярмарки.

Отмечается, что некоторым павильонам все-таки удалось устоять перед резкими порывами, однако, существенная часть лишилась навесов, сообщают новокузнецкие СМИ. После инцидента посетители поспешили покинуть мероприятия, однако, непогода смутила далеко не всех.

Спустя время, когда ветер стих, все рухнувшие павильоны были поставлены на место, торговля продолжилась.