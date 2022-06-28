Ураганный ветер снес крышу школы в кузбасском городе

Накануне в городе Белово бушевал мощный ураган. Местные жители в социальных сетях поделились последствиями непогоды.

На кадрах видно, что сильный ветер частично уничтожил кровлю некоторых зданий, по словам граждан, его порывы повредили кровлю школы №19 в Новом городке и магазина крупной торговой сети. Также на землю рухнули и деревья, остановка, дорожные указатели.

Теперь устранять все последствия урагана придется специалистам. В свою очередь, в комментариях люди сказали, что часть горожан полностью лишилась света, а за окнами сверкала яркая молния.