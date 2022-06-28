Ураганный ветер снес крышу школы в кузбасском городе

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В Сети жители города Белово показали последствия мощного урагана, который уничтожал все на своем пути: дорожные указатели, деревья, остановки, кровли зданий. Без крыши осталась и местная школа.

Накануне в городе Белово бушевал мощный ураган. Местные жители в социальных сетях поделились последствиями непогоды.


На кадрах видно, что сильный ветер частично уничтожил кровлю некоторых зданий, по словам граждан, его порывы повредили кровлю школы №19 в Новом городке и магазина крупной торговой сети. Также на землю рухнули и деревья, остановка, дорожные указатели.


Теперь устранять все последствия урагана придется специалистам. В свою очередь, в комментариях люди сказали, что часть горожан полностью лишилась света, а за окнами сверкала яркая молния.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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