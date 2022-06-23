Управляющая фермой в Кузбассе попала под суд после травмирования работника

Инцидент произошел на одной из сельскохозяйственных ферм в Кузбассе. По версии следствия, 54-летняя управляющая не разработала инструкцию, которая бы прописывала правила безопасности при разгрузке зерна в яму. Кроме того, женщина не проконтролировала выполнение данных работ. При движении задним ходом по территории сушильного комплекса водитель большегрузного автомобиля наехал на разнорабочего, который наблюдал за тем, как зерно заполняет бункер. Потерпевший получил переломы костей таза, что было классифицировано как тяжкий вред здоровью.

В отношении управляющей фермой было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Женщина признала вину и сотрудничала со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Теперь жительница Кузбасса предстанет перед судом.