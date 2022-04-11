Управление ЖКХ в Кузбассе попало под суд после нападения собак на детей

В период с января по март 2021 года в Киселевске трое детей подверглись нападению бездомных собак. Несовершеннолетние получили телесные повреждения, испытали страх и переживания, пребывали в стрессе.

Против управления жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа, которое и отвечает за контроль ситуации с безнадзорными животными, был подан иск в суд. Прокуратура запросила компенсации морального вреда, так как детям были причинены физические и нравственные страдания. Суд удовлетворил требования, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

В пользу детей была взыскана компенсация на сумму более 30 000 рублей.