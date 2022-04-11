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Управление ЖКХ в Кузбассе попало под суд после нападения собак на детей

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Несовершеннолетние в Кемеровской области получили выплаты после того, как были атакованы безнадзорными животными.

В период с января по март 2021 года в Киселевске трое детей подверглись нападению бездомных собак. Несовершеннолетние получили телесные повреждения, испытали страх и переживания, пребывали в стрессе.


Против управления жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа, которое и отвечает за контроль ситуации с безнадзорными животными, был подан иск в суд. Прокуратура запросила компенсации морального вреда, так как детям были причинены физические и нравственные страдания. Суд удовлетворил требования, сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.


В пользу детей была взыскана компенсация на сумму более 30 000 рублей.

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