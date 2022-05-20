Упавший с крыши шифер встревожил жителей кузбасского города

Ленинск-кузнечане рассказали, что с крыши дома №7 по улице Менделеева спадают листы шифера. При этом, по словам горожан, данная ситуация повторяется неоднократно.

‒ Страшно если бы люди шли, дети. В этом месте очень оживленно! <...> Дом в ужасном состоянии, ремонт облицовки и замена шифера наверно и вовсе не производились, ‒ высказались кузбассовцы.

Свои слова ленинск-кузнечане подкрепили снимками, на одном из которых видна поврежденная крыша дома, а на втором запечатлен разбитый ‒ предположительно, слетевшим шифером ‒ автомобиль.

На обращение ответили сотрудники администрации Ленинска-Кузнецкого. Они сообщили, что передали информацию в управление жизнеобеспечения. Специалисты выедут на место и проведут соответствующее обследование.