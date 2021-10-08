Упавший на лестнице кемеровский школьник оказался в тяжелом состоянии

Как стало известно, пострадавший 14-летний школьник в настоящее время остается в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Собеседник издания уточнил, что пока специалисты не дают точных прогнозов по поводу выздоровления подростка. Другие детали источник не сообщил по просьбе родителей школьника.

Напомним, инцидент с травмированием ученика школы произошел утром 8 октября. Позже городские власти сообщили обстоятельства произошедшего, а в СК и прокуратуре заявили о проведении проверок.