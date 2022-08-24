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Упавшие плиты помешали проезду по оживленному перекрестку в Кемерове

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Бетонные плиты рухнули на проезжую часть в Центральном районе.

Сегодня утром, 24 августа, кемеровчане сообщили о затрудненном движении по перекрестку улицы Красноармейской и проспекта Кузнецкого. Причиной этому стали бетонные плиты, выпавшие из грузового автомобиля.

‒ "КамАЗ" раскидал плиты. Кузнецкий - Красноармейская. Движение в обе стороны затруднено, ‒ рассказали очевидцы.

По предварительной информации кемеровской ГИБДД, предоставленной журналисту AVOKADO, инцидент произошел около 09:30. Было зафиксировано падение груза на проезжую часть.


Согласно данным сервиса "Яндекс", на указанном участке на момент выхода новости все еще частично затруднено движение.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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