Упавшие плиты помешали проезду по оживленному перекрестку в Кемерове

Сегодня утром, 24 августа, кемеровчане сообщили о затрудненном движении по перекрестку улицы Красноармейской и проспекта Кузнецкого. Причиной этому стали бетонные плиты, выпавшие из грузового автомобиля.

‒ "КамАЗ" раскидал плиты. Кузнецкий - Красноармейская. Движение в обе стороны затруднено, ‒ рассказали очевидцы.

По предварительной информации кемеровской ГИБДД, предоставленной журналисту AVOKADO, инцидент произошел около 09:30. Было зафиксировано падение груза на проезжую часть.

Согласно данным сервиса "Яндекс", на указанном участке на момент выхода новости все еще частично затруднено движение.