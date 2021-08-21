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Упавшее из-за урагана дерево помяло кузов иномарки в Кемерове

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Транспортное средство, припаркованное в одном из дворов кузбасской столицы, оказалось повреждено крупным растением. Пользователи Сети предположили, что свалиться ствол мог из-за прошедшего шторма.

Информация с соответствующим содержанием появилась в кемеровском паблике. По словам автора, произошел инцидент на территории близ дома № 128, расположенного на проспекте Ленина, а причиной его возникновения является вечерний ураган. Больше никакой информации в сообщении нет – все представлено на снимках.


Из кадров же следует, что стоявшая на парковке синяя иномарка оказалась повреждена древесным растением. Ствол рухнул прямо на крышу легковушки, промяв ее. Рядом с пострадавшим авто стоит еще одно транспортное средство, однако на нем видимых повреждений не наблюдается.


Напомним, что мощный шторм прошелся в Кемерове в пятницу, 20 августа. Тогда же местные жители и начали публиковать видеозаписи, а также сообщения о последствиях непогоды.

Фото:  
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