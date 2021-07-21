Упавшее дерево помяло кузов легковушки в Кемерове

Как передают горожане, заметившие «аварию», стояла легковушка близ дома, расположенного по адресу проспект Ленина, 142а. Пронаблюдать за тем, как именно дерево свалилось на машину, не представляется возможным, поскольку на видео, прикрепленном к сообщению, запечатлены уже последствия происшествия.

По тем же кадрам, которые есть, видно, что свалившийся ствол оказался прямо на крыше припаркованного авто, из-за чего продавил кузов иномарки. На видео также запечатлены машины, стоящие рядом с поврежденным транспортом, однако у них никаких «травм» не наблюдается.