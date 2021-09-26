Упавшее дерево перекрыло проезд в Кемерове

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В социальных сетях жители кузбасской столицы жалуются на последствия непогоды: упавшее под тяжестью мокрого снега дерево, перекрыло дорогу.

По словам кемеровчан, в Ленинском районе города сегодня утром был перекрыт проезд от улицы Волгоградской до улицы Ворошилова. Из-за упавшего дерева автомобильное движение оказалось заблокировано.

- Проезд через школу 49 от Волгоградской до Ворошилова перекрыт обваленным деревом, много машин пытаются проехать, попадают в тупик, - написал горожанин.

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Кемерове выпал первый мокрый снег, из-за которого в городе начали падать деревья, не выдерживающие веса осадков.

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