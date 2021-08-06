Согласно данным суда, жительница Новокузнецка ехала в автобусе VOLGABUS-6271G2. Когда транспорт наехал на "лежачий полицейский", горожанка не удержалась и упала. В результате она повредила ногу и врачи сочли травму тяжкой.

Сперва женщина просила суд взыскать с перевозчика, которым является ООО "Питеравто", компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей, а также судебные расходы в 15 000 рублей. Однако в окончательном решении Новоильинский районный суд Новокузнецка удовлетворил требование лишь частично, обязав компанию выплатить только 80 000 рублей в качестве моральной компенсации.