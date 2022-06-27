Сегодня днем, 27 июня, движение трамваев в кемеровском микрорайоне Южный временно приостановилось. Как отметили горожане, ситуация наблюдалась на перекрестке улиц Космической и Базовой.
‒ ...очевидцы говорят, что человеку стало плохо, вызвали скорую. Пока ждут медиков, на линии стоят два полных вагона людей, ‒ рассказали очевидцы сайту VSE42.Ru.
Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в Кемеровскую электротранспортную компанию. Специалисты подтвердили информацию о затрудненном движении.
‒ Молодой пассажирке стало плохо. Вызвали медиков. Сейчас движение трамваев возобновилось, ‒ сообщили сотрудники КЭТК в разговоре с журналистом AVOKADO.
В Кемеровском областном центре медицины катастроф корреспонденту AVOKADO уточнили, что девушка 2001 года рождения упала в обморок. Предположительно, из-за жары. На месте ей была оказана помощь, после этого она продолжила свой путь.
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