Упавшая пихта нанесла смертельные травмы кузбассовцу

0
Фото:  

Житель Кемеровской области скончался после неосторожных действий коллеги, срубившего дерево.

Инцидент произошел в Новокузнецком районе в январе 2022 года. По версии следствия, 48-летний новокузнечанин занимался валкой леса вместе с коллегой. При этом горожанин не имел достаточного опыта. В какой-то момент мужчина решил спилить пихту бензопилой, не убедившись, что 27-летний напарник находится на безопасном расстоянии. Дерево высотой 17,2 метра рухнуло на землю, причинив младшему из работников травмы, не совместимые с жизнью.


В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину.


Дело направлено в суд для рассмотрения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37060

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined