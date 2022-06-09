Упавшая пихта нанесла смертельные травмы кузбассовцу

Инцидент произошел в Новокузнецком районе в январе 2022 года. По версии следствия, 48-летний новокузнечанин занимался валкой леса вместе с коллегой. При этом горожанин не имел достаточного опыта. В какой-то момент мужчина решил спилить пихту бензопилой, не убедившись, что 27-летний напарник находится на безопасном расстоянии. Дерево высотой 17,2 метра рухнуло на землю, причинив младшему из работников травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину.

Дело направлено в суд для рассмотрения.