Сообщение о неисправном лифте в 16-этажном доме №23 по улице Притомская в городе Кемерово появилось в Instagram-сообществе. По данным автора сообщения, сбои в работе грузоподъемника происходят на регулярной основе. Правда в 2022 году он сломался впервые. Инцидент, со слов местного жителя, произошел 2 января.

– В этом году первый раз, этот лифт сегодня встал на тормозах, упал вниз. В прошлом году, делали заявки неоднократно, – сокрушился мужчина.

При этом мужчина указал, что владельцы квартир в строении неоднократно писали жалобы управляющей компании. Однако все возражения оказались проигнорированы, а меры для устранения неполадок специалисты не предприняли до сих пор, из-за чего людям приходится доходить до жилищ пешком, поднимаясь по лестнице.