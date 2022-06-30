Уникальные методы лечения и отдых – санаторий «Шахтер» приглашает

Как работают эти два уникальных метода?

Иглорефлексотерапия – безопасный и результативный метод работы со многими проблемами человеческого организма. Дело в том, что каждый орган человека связан с определенными рефлекторными участками на поверхности его тела. Воздействуя на эти точки иглами, специалист активизирует их и таким образом нормализует состояние человека. Нейтрализует как симптомы заболеваний, так и их причины.

Озонотерапия – еще одна эффективная лечебная методика. Суть ее заключается в том, что в кровеносную систему человека вводится озонокислородная смесь, которая насыщает ее кислородом, снижает вязкость и таким образом излечивает ряд заболеваний, о которых мы скажем чуть ниже.

Благодаря высокой эффективности, врачи чаще всего назначают курсы озоно– и иглорефлексотерапии пациентам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, болезнями сосудов и сердца.