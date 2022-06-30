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Уникальные методы лечения и отдых – санаторий «Шахтер» приглашает

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Озонотерапия и иглорефлексотерапия – процедуры, отлично зарекомендовавшие себя при лечении ряда серьезных довольно распространенных заболеваний. В санатории "Шахтер" есть все условия для их проведения, а лечение гостей при помощи озоно – и иглорефлексотерапия успешно применяется в течении многих лет.

Как работают эти два уникальных метода?


Иглорефлексотерапия – безопасный и результативный метод работы со многими проблемами человеческого организма. Дело в том, что каждый орган человека связан с определенными рефлекторными участками на поверхности его тела. Воздействуя на эти точки иглами, специалист активизирует их и таким образом нормализует состояние человека. Нейтрализует как симптомы заболеваний, так и их причины.


Озонотерапия – еще одна эффективная лечебная методика. Суть ее заключается в том, что в кровеносную систему человека вводится озонокислородная смесь, которая насыщает ее кислородом, снижает вязкость и таким образом излечивает ряд заболеваний, о которых мы скажем чуть ниже.

Благодаря высокой эффективности, врачи чаще всего назначают курсы озоно– и иглорефлексотерапии пациентам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, болезнями сосудов и сердца.

Опорно-двигательный аппарат


Иглорефлексотерапия – признанный метод при решении проблем, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Так, полноценный курс ускорит восстановление после травм и операций, быстро и эффективно снимет мышечное напряжение. В некоторых случаях достаточно даже одного сеанса, чтобы устранить болевой синдром.


Озонотерапия тоже применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Например, восстанавливая кровоток в капиллярах и мелких артериях, насыщая кровь кислородом, озонотерапия устраняет воспаления, уменьшает боль, ускоряет регенерацию поврежденных тканей, усиливает выработку суставной жидкости и даже повышает работоспособность пациента.


Нервная система


Обе методики эффективны и при лечении заболеваний нервной системы. Так, молекулы озона, попадая в организм и вступая в определенные химические реакции, благотворно воздействуют на нервную систему. А благодаря возбуждению нервных пучков иглами, специалист вызывает рефлекторную реакцию мозга. В результате улучшается общее физическое самочувствие пациента.

Органы дыхания


С помощью озоно– и иглорефлексотерапии успешно лечится бронхиальная астма и хронические воспалительные процессы в дыхательных путях. Курсы процедур способствуют восстановлению функций дыхательной системы, снижению воспалений, отеков, нейтрализации кашля и затрудненного дыхания.


Сердце и сосуды


Образование тромбов, повышение артериального давления, нарушение питания сердечной мышцы – все это вызывается недостатком кислорода в крови и, как следствие, увеличением ее вязкости. Но благодаря озонотерапии медики эффективно решают большинство из этих проблем: лечат ишемическую болезнь сердца, гипертонию, вегето-сосудистую дистонию, повышенную ломкость сосудов. Озонотерапия способствует восстановлению структуры сосудов их эластичности, улучшению состояния кожи и в целом внешнего вида.


Пройти курс озонотерапии и иглорефлексотерапии можно в современном лечебном учреждении – санатории "Шахтер" – под наблюдением квалифицированных врачей. Санаторий находится в экологически чистом месте на территории соснового бора возле живописного проточного озера. Здесь вас ждут не только лечебные процедуры, но размещение в комфортных номерах, сбалансированное питание, спорт, развлечения.

Планируя семейный летний отпуск, хорошо подумайте, стоит ли увеличивать его бюджет за счет дорогостоящих перелетов и заселения в пусть даже и отличный, но не обладающий ресурсами оздоровительного центра отель. Уникальный подход к работе с клиентами – это то, что позволяет кузбасскому санаторию "Шахтер" конкурировать с коллегами на региональном и российском гостиничном и курортном рынке.


Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.

Фото: санаторий "Шахтер"

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