Уникальные методы лечения и отдых – санаторий «Шахтер» приглашает

Как работают эти два уникальных метода?
Иглорефлексотерапия – безопасный и результативный метод работы со многими проблемами человеческого организма. Дело в том, что каждый орган человека связан с определенными рефлекторными участками на поверхности его тела. Воздействуя на эти точки иглами, специалист активизирует их и таким образом нормализует состояние человека. Нейтрализует как симптомы заболеваний, так и их причины.
Озонотерапия – еще одна эффективная лечебная методика. Суть ее заключается в том, что в кровеносную систему человека вводится озонокислородная смесь, которая насыщает ее кислородом, снижает вязкость и таким образом излечивает ряд заболеваний, о которых мы скажем чуть ниже.
Благодаря высокой эффективности, врачи чаще всего назначают курсы озоно– и иглорефлексотерапии пациентам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, болезнями сосудов и сердца.
Опорно-двигательный аппарат
Иглорефлексотерапия – признанный метод при решении проблем, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Так, полноценный курс ускорит восстановление после травм и операций, быстро и эффективно снимет мышечное напряжение. В некоторых случаях достаточно даже одного сеанса, чтобы устранить болевой синдром.
Озонотерапия тоже применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Например, восстанавливая кровоток в капиллярах и мелких артериях, насыщая кровь кислородом, озонотерапия устраняет воспаления, уменьшает боль, ускоряет регенерацию поврежденных тканей, усиливает выработку суставной жидкости и даже повышает работоспособность пациента.
Нервная система
Обе методики эффективны и при лечении заболеваний нервной системы. Так, молекулы озона, попадая в организм и вступая в определенные химические реакции, благотворно воздействуют на нервную систему. А благодаря возбуждению нервных пучков иглами, специалист вызывает рефлекторную реакцию мозга. В результате улучшается общее физическое самочувствие пациента.
Органы дыхания
С помощью озоно– и иглорефлексотерапии успешно лечится бронхиальная астма и хронические воспалительные процессы в дыхательных путях. Курсы процедур способствуют восстановлению функций дыхательной системы, снижению воспалений, отеков, нейтрализации кашля и затрудненного дыхания.
Сердце и сосуды
Образование тромбов, повышение артериального давления, нарушение питания сердечной мышцы – все это вызывается недостатком кислорода в крови и, как следствие, увеличением ее вязкости. Но благодаря озонотерапии медики эффективно решают большинство из этих проблем: лечат ишемическую болезнь сердца, гипертонию, вегето-сосудистую дистонию, повышенную ломкость сосудов. Озонотерапия способствует восстановлению структуры сосудов их эластичности, улучшению состояния кожи и в целом внешнего вида.
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