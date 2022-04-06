Уникальная нафталанотерапия от санатория «Шахтер»

Лечебные свойства уникальной нафталанской нефти объясняются тем, что в состав этой черно-коричневой густой массы с характерным запахом входят разнообразные активные вещества. Благодаря им нафталанотерапия обеспечивает устойчивый болеутоляющий и противовоспалительный эффект, а кроме этого действует как сосудорасширяющее и противоаллергическое средство. Нафталанская нефть зарекомендовала себя как эффективное средство, и медики охотно прибегают к ее помощи во время лечения и реабилитации пациентов.

"Санаторий "Шахтер" – современный оздоровительный центр, где можно пройти лечение посредством нафталанотерапии. В ассортимент процедур здравницы входят нафталановые ванны, нафталановые аппликации, нафталан с аппаратной физиотерапией.

Помимо мощного противовоспалительного и обезболивающего действия нафталанская нефть рассасывает рубцы и спайки, стимулирует выброс половых гормонов, разжижает кровь и улучшает кровоснабжение органов. А еще это отличное омолаживающее средство.

Показаниями к применению нафталанотерапии являются такие проблемы, как: