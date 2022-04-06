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Уникальная нафталанотерапия от санатория «Шахтер»

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Говорят, если только вдохнуть пары нафталанской нефти, которую добывают в Азербайджане, можно излечиться от тонзиллита, фарингита, ларингита, ринита, гайморита, синусита и даже фронтита. Однако это далеко не все. Нафталанотерапия применяется в официальной медицине значительно шире. Санаторий "Шахтер" – это место, где можно пройти лечение нафталанской нефтью, не имеющей аналогов в мире.

Лечебные свойства уникальной нафталанской нефти объясняются тем, что в состав этой черно-коричневой густой массы с характерным запахом входят разнообразные активные вещества. Благодаря им нафталанотерапия обеспечивает устойчивый болеутоляющий и противовоспалительный эффект, а кроме этого действует как сосудорасширяющее и противоаллергическое средство. Нафталанская нефть зарекомендовала себя как эффективное средство, и медики охотно прибегают к ее помощи во время лечения и реабилитации пациентов.


"Санаторий "Шахтер" – современный оздоровительный центр, где можно пройти лечение посредством нафталанотерапии. В ассортимент процедур здравницы входят нафталановые ванны, нафталановые аппликации, нафталан с аппаратной физиотерапией.


Помимо мощного противовоспалительного и обезболивающего действия нафталанская нефть рассасывает рубцы и спайки, стимулирует выброс половых гормонов, разжижает кровь и улучшает кровоснабжение органов. А еще это отличное омолаживающее средство.


Показаниями к применению нафталанотерапии являются такие проблемы, как:

  • Заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов.
  • Болезни нервной системы.
  • Гинекологические и урологические заболевания.
  • Заболевания кожи, последствия ожогов, травм, келоидные рубцы.

Чтобы обеспечить максимальный результат, специалисты санатория "Шахтер" подбирают индивидуальные схемы лечения и реабилитации с использованием нафталанской нефти.


Напоминаем, что до 15 мая 2022 года в санатории будет действовать акция "10 дней за 16 000 рублей".


Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
Организатор акций санаторий "Шахтер".

Фото: санаторий "Шахтер"

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