Уникальная нафталанотерапия от санатория «Шахтер»

Лечебные свойства уникальной нафталанской нефти объясняются тем, что в состав этой черно-коричневой густой массы с характерным запахом входят разнообразные активные вещества. Благодаря им нафталанотерапия обеспечивает устойчивый болеутоляющий и противовоспалительный эффект, а кроме этого действует как сосудорасширяющее и противоаллергическое средство. Нафталанская нефть зарекомендовала себя как эффективное средство, и медики охотно прибегают к ее помощи во время лечения и реабилитации пациентов.
"Санаторий "Шахтер" – современный оздоровительный центр, где можно пройти лечение посредством нафталанотерапии. В ассортимент процедур здравницы входят нафталановые ванны, нафталановые аппликации, нафталан с аппаратной физиотерапией.
Помимо мощного противовоспалительного и обезболивающего действия нафталанская нефть рассасывает рубцы и спайки, стимулирует выброс половых гормонов, разжижает кровь и улучшает кровоснабжение органов. А еще это отличное омолаживающее средство.
Показаниями к применению нафталанотерапии являются такие проблемы, как:
- Заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов.
- Болезни нервной системы.
- Гинекологические и урологические заболевания.
- Заболевания кожи, последствия ожогов, травм, келоидные рубцы.
Чтобы обеспечить максимальный результат, специалисты санатория "Шахтер" подбирают индивидуальные схемы лечения и реабилитации с использованием нафталанской нефти.
Напоминаем, что до 15 мая 2022 года в санатории будет действовать акция "10 дней за 16 000 рублей".
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Фото: санаторий "Шахтер"
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