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Уничтожили светофор: серьезное ДТП произошло в кузбасском городе

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В кузбасском городе произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль снес светофор, а сам превратился в груду металла. Очевидцы поделились видео с места аварии в Сети.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Веры Волошиной в городе Белово. Судя по кадрам, автомобиль вылетел с проезжей части на обочину, в результате чего снес светофорный объект. Можно заметить, что транспорт получил серьезный урон: передний бампер оказался практически полностью уничтожен, а из-под капота шел дым.


На месте работали медики и спасатели. В комментариях уточняется, что авария обошлась без погибших, а данных по пострадавшим нет. Интернет-пользователи заявили, что водитель попал в ДТП, когда ехал на местное кладбище. В УГИБДД по Кузбассу факт произошедшего подтвердили, но пообещали дать комментарий позже.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала о смертельном ДТП под Кемеровом. Врачи назвали количество погибших и пострадавших аварии, а в правоохранительных органах раскрыли подробности произошедшего.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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