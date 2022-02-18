Уничтожили светофор: серьезное ДТП произошло в кузбасском городе

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Веры Волошиной в городе Белово. Судя по кадрам, автомобиль вылетел с проезжей части на обочину, в результате чего снес светофорный объект. Можно заметить, что транспорт получил серьезный урон: передний бампер оказался практически полностью уничтожен, а из-под капота шел дым.

На месте работали медики и спасатели. В комментариях уточняется, что авария обошлась без погибших, а данных по пострадавшим нет. Интернет-пользователи заявили, что водитель попал в ДТП, когда ехал на местное кладбище. В УГИБДД по Кузбассу факт произошедшего подтвердили, но пообещали дать комментарий позже.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала о смертельном ДТП под Кемеровом. Врачи назвали количество погибших и пострадавших аварии, а в правоохранительных органах раскрыли подробности произошедшего.