Уничтожавшая деревья строительная техника возмутила кемеровчан

Сообщение от возмущенного пользователя Сети появилось в одном из городских пабликов. К публикации автор прикрепил видеосъемку с работой строительной техники на площадке, которая выкорчевывает деревья возле жилого строения на улице Институтской, 28 в Кемерове.

– Дороги еще нет, а трещины в логу уже пошли из-за постоянных машин, и вот таким варварским способом решили укрепить лог. Всем известно, что корни деревьев удерживают овраги, а укреплять по проекту должны были до начала всех работ, – заявил горожанин.

Кроме того, по его мнению, срок эксплуатации будущей дороги из-за подобных нарушений будет коротким.