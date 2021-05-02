Улицы в Таштаголе оказались затоплены из-за паводка в Кузбассе

Из информации, предоставленной властями Таштагольского района, известно, что на 8:00 воскресенья, 2 мая, на реке Кондома уровень воды был снижен на более чем 30 сантиметров. Несмотря на это, ситуация еще остается напряженной.

- В результате повышения уровня реки в нескольких местах размыло защитную дамбу, вода вышла на дорогу в районе детского сада № 5, на ул. Садовой, за домом № 19 по ул. Ленина, - сообщается в Instagram-публикации властей о потопе, произошедшем в городе.

Вода также добралась и до районной больницы. Сотрудникам медучреждения пришлось переносить все оборудования на верхние этажи. Аналогично поступили и работники детских садов.

Сообщается и о том, что на дороге, ведущей из Таштагола в Усть-Кабырзу, недалеко от Джелсая уже была отведена вода, ликвидированы были и промоины. Однако ограничить выход воды на участке 41-42 километров шоссе оказалось невозможным, пояснили в Автодоре.

Кроме того, наличие переливов было зафиксировано на дорогах Таштагол – Килинск, Ключевой – Чулеш. Уточняется, что движение транспорта было перекрыто на трассе Таштагол – Турочак со стороны Республики Алтай.

Вместе с этим, перемещение на автомобиле было запрещено и по улице Ленина в самом Таштаголе.

Из-за выхода воды из берегов в городе властям приходилось останавливать работу котельных, однако к утру воскресенья, как отметили в администрации, они снова были запущены. Несмотря на это, жалобы об отсутствии горячего водоснабжения, а также отопления еще поступают от местных жителей властям.

В случае, если ситуация с паводком ухудшится в городе, эвакуацией местных жителей займутся сотрудники экстренных служб. Сейчас же вода начала уходить с городских улиц, механизаторы комбината благоустройства в воскресенье, 2 мая, продолжат восстановление дамбы. Вместе с этим, они помогут коллективам больницы и детсадов убрать территории учреждений от мусора, который остался после потопа на улицах.

Местные власти считают, что подтопление, произошедшее на выходных, было не последним: риск выхода воды из берегов рек еще остается.